Cet album, recommandé en 2022 par le jury du prix Hans Christian Andersen (IBBY), aborde le thème de l'amitié avec cette douce candeur propre à l'enfance. La technique de collage utilisée par Iris Samartzi donne un aspect vivant à l'ensemble. Une fillette imagine la maison de ses rêves, le lieu parfait où jouer avec Tata, sa meilleure amie. Au fil des pages, tout ce qu'elle souhaite s'ajoute autour de sa maison : un comptoir à crème glacée, une piscine, une cabane dans un arbre, et bien plus encore. L'endroit devient fabuleux ! Or, il y a de moins en moins de place pour Tata, qui se retrouve finalement projetée hors de l'image...