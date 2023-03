Marvel Spidey et ses amis extraordinaires. Peins avec de l'eau pour voir apparaître les couleurs ! Avec 1 pinceau

Grâce au pinceau magique, Spidey et ses amis extraordinaires apparaissent en couleurs ! Avec le pinceau magique rempli d'eau, c'est facile de peindre sans se tacher ! Il suffit de faire glisser le pinceau sur les 6 décors du carnet pour voir apparaître en couleurs Spidey et ses amis extraordinaires. Quand le dessin est sec, les couleurs disparaissent comme par magie et l'enfant peut recommencer à l'infini !