La culture des agrumes

- Une présentation de 13 espèces d'agrumes : oranger, citronnier, cédratier, kumquat, etc. - Les maladies et les parasites des agrumes : identification et moyens de lutte. - Tout ce qu'il faut savoir pour cultiver et entretenir ses agrumes : méthodes de plantation, de greffe et de taille, exigences culturales, etc. - De nombreuses illustrations illustrant très précisément les façons de procéder.