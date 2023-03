Issak Tome 13

Un samouraï japonais en quête de vengeance au coeur des batailles de l'Europe du XVIIe siècle ! Le siège de Bréda pourrait bien déterminer l'issue de la guerre entre l'Espagne et la Hollande... Spinola dispose de forces impressionnantes pour faire tomber la cité, et la seule façon de contrecarrer ses plans est de lui reprendre Heusden, une ville fortifiée entourée d'une vaste étendue d'eau. Hélas, elle est tenue par le fils du marquis de Sabella... Celui qu'on surnomme "le vicomte de la terreur' depuis son combat contre les Turcs compte bien user de tous les stratagèmes, même les plus retors, pour écraser ses ennemis ! Découvrez la nouvelle fresque épique de DOUBLE-S, talentueux dessinateur de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, sur un scénario du célèbre Shinji Makari ! Ce vétéran du manga nous offre un récit passionnant inspiré d'une réalité historique : en plein XVIIe siècle, des guerriers japonais se seraient vraiment engagés sur les champs de bataille européens. Au choc des armes s'ajoute le choc des cultures !