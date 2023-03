Oser parler et savoir dire. Communiquer avec authenticité

Essentiel pour apprendre à communiquer efficacement et avec authenticité ! Comment vivre des relations sereines si nous ne savons pas partager nos sentiments, nos émotions, si nous sommes incapables d'accueillir celles de l'autre ? Comment équilibrer nos relations si nous ignorons comment poser nos limites, formuler des demandes claires ? Le verbe est un outil inestimable pour expliquer, rassembler, proposer, séduire, négocier, poser ses limites, transmettre, créer... Savoir communiquer est un des talents les plus précieux. Et, disons-le, la vie est plus simple lorsque nous savons nous faire comprendre ! Dans cette nouvelle édition mise à jour, Arnaud Riou décrit tous les aspects d'une communication authentique. Grâce à ses conseils judicieux, chacun peut apprendre à formuler ses idées et à exprimer ses sentiments avec aisance.