Andalousie - Séville. Cordoue, Cadix, Grenade, Málaga, Almeria

Des clefs pour comprendre ... l'identité de la plus méridionale des provinces d'Espagne ; sa ferveur religieuse, sa passion pour la tauromachie, son architecture moderne... Des itinéraires à parcourir Découvrir l'Andalousie en 9 circuits de visite ; explorer Séville, quartier par quartier, puis Cordoue, capitale d'al-Andalus ; admirer les châteaux maures et les villages blancs de l'arrière-pays ; visiter le parc de Donana et les chais de Jerez de la Frontera, avant de gagner Grenade et la Costa del Sol...