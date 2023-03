Elona va avoir 18 ans et ses copains Jules, Kev et Gwendal lui ont préparé une surprise. Mais l'anniversaire tourne au cauchemar. Quelques jours plus tard, le corps sans vie de Medhi Kateb est découvert dans la forêt de Brotonne par un joggeur. Elona se retrouve devant la juge. A-t-elle assisté sans intervenir à l'agonie de Medhi ? Est-elle coupable de complicité ? Au jury d'en décider.