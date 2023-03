Tutelle, curatelle : protéger un proche

. A jour des dernières évolutions législatives et règlementaires applicables aux majeurs vulnérables, l'ouvrage fait le point sur tous les moyens de les protéger, de la simple procuration jusqu'à la mise en place d'une tutelle. - Tous les dispositifs de protection et leur fonctionnement détaillés- Une information didactique. La mise en oeuvre de chaque mesure est expliquée ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. - Une nouvelle partie très pratique dédiée aux curateurs et tuteurs familiaux pour comprendre leur rôle et agir efficacement au quotidien. - Des modèles de lettres, d'inventaire et de compte de gestion pour faciliter les démarches des proches habilités à représenter le majeur vulnérable.