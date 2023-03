C'est le printemps ! Léon, l'ours, et Alphonse, le blaireau, hibernent paisiblement dans leur tanière. Alphonse est le premier à ouvrir un oeil. Il se dirige vers la porte et Oh ! Surprise ! le printemps est arrivé. " Debout Léon ! "... Mais Léon est profondément endormi et il semble impossible de le réveiller !