"Je me doutais qu'il y avait quelque chose". Archive des années sida

Eté 1985, un an après la création de la première association de lutte contre le sida fondée par Daniel Defert, dont le compagnon Michel Foucault est mort du virus, le sociologue Michael Pollak (1948-1992) engage une enquête sur les homosexuels et le sida. Avec son équipe, il mène à Paris une série de longs entretiens avec des personnes vivant avec le VIH dont certaines hospitalisées. Les chercheurs rencontrent aussi des soignants et des proches des malades. C'est la transcription d'un entretien avec la mère de l'un d'eux qui est ici publié ; par des mots simples, avec pudeur et courage, une femme témoigne à la fois du surgissement de cette épidémie dans sa famille et de l'homophobie qui régnait alors et qui est encore l'un des maux de nos sociétés. Présentation de Philippe Artières.