Aliens. Ce que la science sait de la vie de l'Univers

La vie extraterrestre existe-t-elle ? Si oui, à quoi peut-elle ressembler ? Où se trouve-t-elle ? Existe-t-il d'autres êtres conscients ? Qu'arriverait-il s'ils nous trouvaient ? Nous nous sommes tous un jour posé ces questions. Le physicien théoricien Jim Al-Khalili, accompagné d'une équipe d'experts - dont certains ont consacré leur vie à découvrir la vérité - tentent ici d'y répondre. Préparez-vous à un voyage extraordinaire, où vous croiserez les blocs de glace et les lacs d'hydrocarbures de Titan, rencontrerez de minuscules créatures à huit pattes pouvant survivre dans l'espace et découvrirez ce que disent les neurosciences des phénomènes d'enlèvements extraterrestres. Au fil des pages, vous entrerez dans l'esprit d'une pieuvre, estimerez la probabilité de découvrir une civilisation extraterrestre, et comprendrez en quoi le calcul quantique pourrait détenir le secret de la vie. Un livre aussi fascinant qu'instructif. Il passionnera tous ceux qui ont déjà regardé le ciel étoilé en se demandant : sommes-nous seuls ?