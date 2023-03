Générations post-réfugiées. Les descendants de réfugiés d'Asie du Sud-Est en France

Depuis la réinstallation massive de réfugiés du Vietnam, du Laos et du Cambodge, principalement aux Etats-Unis et en France, les communautés d'asiatiques du Sud-Est ont connu un tournant avec les générations nées dans la diaspora : les générations post-réfugiées. Ces descendants de réfugiés, ont, inévitablement, une expérience différente de la France par rapport à leurs parents et les liens qu'ils construisent avec le pays de leurs ancêtres le sont tout autant. Privilégiant la parole et les points de vue des générations post-réfugiées, ce livre engage un dialogue autour des questions d'identité, de citoyenneté, d'appartenance et de mobilisation des Asiatiques du Sud-Est en France, tout en les replaçant dans le contexte plus large des effets à long terme du traumatisme historique, du déplacement forcé, des politiques d'asile et des relations ethnoraciales en France. Enrichi de perspectives littéraires et artistiques, cet ouvrage permet de développer une approche sensible, propice à la prise en compte de voix minoritaires, et de mettre en lumière, non pas une identité ou une culture spécifique, mais un concentré d'expériences individuelles et collectives, à partager.