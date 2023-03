Le Russe en 300 exercices - Niveau A1et2. Cahier 2

Natalia Jouravliova Dei-Cas est un écrivain russe, dont deux recueils de nouvelles ont été publiés en France ("Saisons" et "Exils"). Docteur en littérature, diplômée de l'Université de Moscou et membre du jury Russophonie, elle enseigne la langue russe à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole Alsacienne de Paris. Sa méthode, fondée sur 20 ans d'expérience dans la formation au russe, est adaptée à plusieurs publics : l'université, du niveau débutant au niveau avancé ; les classes préparatoires et les grandes écoles ; l'enseignement secondaire, de la 5e à la Terminale. La méthode regroupe 5 cahiers d'exercices, menant progressivement du niveau A1 au niveau B2. Ces supports de travail sont prévus pour un apprentissage collectif (en présentiel ou à distance), mais aussi individuel : ils peuvent ainsi intéresser l'autodidacte, grâce au livre de corrigés destiné aux enseignants. Chaque cahier (environ 100 pages) se compose : - de leçons de grammaire, claires et concises ; - de fiches de vocabulaire à remplir ; - d'au moins 300 exercices d'application ; - d'images, pour solliciter les capacités descriptives ; - d'un résumé des connaissances acquises, à la fin de chaque chapitre. Ce deuxième cahier s'inscrit dans la poursuite de l'apprentissage des bases de la langue russe, autant en 1re année d'université (2e semestre) qu'en classe de 4e (LVB) ou en 2de / 1re (LVC). Il permet l'acquisition progressive des déclinaisons des noms et pronoms (au génitif, au datif et à l'instrumental), des conjugaisons particulières de certains verbes (vouloir, pouvoir, manger, boire), ainsi que l'approche des verbes de mouvement sans préfixes, avec leurs aspects ("unidi¬rectionnel" et "multidirectionnel").