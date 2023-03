Le corse pour les nuls. 4e édition

Avec les Nuls, passez pour un parfait Corse en parlant la langue régionale ! Ampargu u corsu : fate u piacè, parlate corsu cun mè ! (J'apprends le corse, s'il vous plaît, parlez corse avec moi ! ) Demander son chemin, saluer et se présenter à quelqu'un, parler de la pluie et du beau temps ou tenir tête à un corse dans la conversation courante. Quelle que soit votre motivation, Le corse pour les Nuls vous donne toutes les clés pour apprendre les expressions courantes, le vocabulaire et la conjugaison en un clin d'oeil. Vous trouverez dans cet ouvrage des éléments de communication comme les salutations et la commande d'un repas mais aussi les expressions utilisées au téléphone ou dans un e-mail. Pour prononcer correctement, un système de notation clair et simple est inscrit entre parenthèses pour tous les mots en corse ! Avec les Nuls, le corse, c'est dans la poche !