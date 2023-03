Blablabla. En finir avec le bavardage climatique

Un livre coup de poing qui décrypte les discours autour du climat, de la politique à l'économie en passant par les médias, et les réseaux pour dénoncer leurs écueils et bâtir un récit raisonné, tourné vers l'action. Nous sommes entourés de mythes et de récits autour de l'urgence climatique : parole des médias, discours politiques, greenwashing, climatoscepticisme ou climatoréalisme, discours militant, discours technosolutionniste... Que se cache-t-il derrière l'ensemble de ces discours et nous permettent-ils d'agir vraiment ? Comment dire l'urgence climatique ? Un livre coup de poing pour éveiller les consciences. Albin Wagener Titulaire d'un doctorat en sciences du langage, Albin Wagener est spécialiste en analyse du discours, plus particulièrement pour ce qui concerne leurs formes médiatiques et numériques, appliquées aux thématiques sociales et environnementales. Il intervient régulièrement en tant qu'expert à la Fondation Européenne pour le Climat. Préface par Valérie Masson Delmotte Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue, membre du Haut Conseil et du GIEC.