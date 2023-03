Les Démons de Berlin. 2 CD audio MP3

Le commissaire Sigfried Sauer, de la police de Munich, est appelé à Berlin par une vieille connaissance qui lui apprend que Rosa, la femme dont il est amoureux, a rejoint la Résistance et a disparu. Dans la capitale, les meurtres, les jeux de pouvoir suspects et les trahisons se multiplient alors que Sauer tente de retrouver Rosa et de démêler les intrigues complexes tissées par les forces politiques en conflit. Johanna Tegel, seule femme à travailler dans la section criminelle de la police, lui apporte son aide. Mais l'Histoire va bientôt violemment faire irruption dans leur vie... Le 27 février 1933, un incendie criminel détruit le bâtiment du Reichstag, qui abrite le Parlement allemand. Adolf Hitler et Hermann Göring arrivent sur place, trop rapidement, et ne tardent pas à désigner les coupables : les communistes. Le chef du parti national-socialiste, de plus en plus puissant, déclare l'état d'urgence. Mais qui a vraiment préparé cet attentat ?