Depuis son livre-enquête Dans quelle France on vit, Anne Nivat a continué de parcourir la France, rencontrer et écouter des centaines de personnes issues de générations, de parcours et de milieux différents. A Denain, Givors, Alès, dans la vallée du Diois, à Saint- Maixent-l'Ecole, Fégréac, Andernos-les-Bains ou Châlons-en- Champagne, elle a observé La France de face. Ni de haut, ni d'en bas. Elle a vécu des scènes intimes, surprenantes, drôles, inquiétantes, obtenu des témoignages inattendus, émouvants, parfois dérangeants. Tous illustrent l'état de notre pays traversé par la défiance et les colères, mais aussi parcouru d'élans d'humanité. Dans ce "road-movie" palpitant et empathique, Anne Nivat nous invite à plonger en nous-mêmes, sans hystérie, préjugé ou concession. Elle rappelle à quel point la démocratie se mérite. L'observer, y compris quand elle semble dysfonctionner, c'est aussi la choyer. Anne Nivat est reporter de guerre indépendante. Habituée aux terrains de guerre les plus lointains et dangereux, elle est l'auteure d'une dizaine de livres, dont Chienne de guerre (Fayard), prix Albert-Londres 2000.