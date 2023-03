Pakka Tome

Le camp d'entraînement a commencé et s'ouvre sur une compétition dans laquelle Kei va devoir se surpasser pour battre Ueda, ancien capitaine du club de natation. Alors que le jeune garçon cherche toujours à retrouver forme humaine, cet événement sportif et saisonnier le rapproche davantage de Shizuku. Cependant, il ne peut s'empêcher de sentir son coeur se serrer quand il voit la complicité que partagent Hanazono et Ueda... Les liens se consolident et les coeurs se réchauffent sous le soleil de l'été. Avec Pakka, retrouvez Daisuke Imai dans un subtil ballet amoureux bercé de folklore japonais, sous l'eau et sur la terre ferme...