Teenage mutant ninja turtles. Shredder in Hell

Mateus Santolouco au sommet de son art ! Rien n'arrête Oroku Saki, pas même la mort... Ainsi commence son voyage vers l'au-delà. Et cette nouvelle aventure est bien loin d'une Divine Comédie ! Que restera-t-il de l'âme de Shredder après avoir affronté les horreurs de l'Enfer ? S'enfonçant dans les ténèbres, l'ennemi juré des Tortues sera-t-il capable de repousser l'assaut de forces démoniaques ? " Explorant des thématiques complexes, Shredder in Hell dépasse les tropes habituels du comics pour raconter une histoire profonde et singulière. " Multiversity Comics " Mateus Santolouco a prouvé qu'il pouvait se mesurer aux meilleurs dessinateurs de l'industrie du comics. Shredder in Hell confirme cette réputation en offrant aux lecteurs une expérience captivante du début à la fin. " Comics Bulletin