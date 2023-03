Petit Futé Sardaigne. Edition 2023

Parce qu'elle a une longue tradition folklorique et festive, l'île attire de nombreux visiteurs désireux de partager avec les habitants leurs fêtes locales et leurs traditions chantées. Territoire convoité, l'île a subi de nombreuses invasions qui ont laissé des traces. Dans de nombreux musées, les vestiges d'un passé douloureux sont lisibles. Une terre au passé historique et culturel riche attend le voyageur pour lui conter son histoire.