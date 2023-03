Le Chat : L'Art et Le Chat. Edition définitive

Geluck nous offre une édition augmentée de L'Art et Le Chat enrichie de dessins plus drôles et intelligents les uns que les autres. Le bleu Klein, le Martyre de Saint Sébastien, les lacérations de Fontana, le Cri de Munch ou les compressions de César, autant d'icônes de l'art, passées à la moulinette du Chat.