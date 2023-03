La grande famille de la nature

La crevette nettoyeuse est un super dentiste pour l'anguille. Elle lui nettoie les dents et la bouche de ses restes de nourriture : plancton, poulpe, calmar... dont elle se fait un festin elle-même. Dans la nature, rien ne se jette, tout se recycle ! Un imagier qui fait le lien entre les vignettes légendées en page de gauche, et leurs interactions remises en contexte en page de droite : un va-et-vient pour mieux révéler la puissance du collectif et de l'entraide.