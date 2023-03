Feedback : le pouvoir des conversations. L'art de donner et recevoir du feedback

Nous vivons dans un désert de feedback. Pourtant, dans un monde de plus en plus complexe, où les rythmes s'accélèrent et où le matriciel devient la norme dans les organisations, le feedback devient vital. Quelles sont les techniques les plus efficaces ? Comment le demander ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Peut-on mesurer son impact sur la performance des managers et de l'organisation ? L'ambition de livre est de constituer la première théorie intégrée et appliquée sur le feedback. Il s'adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent mettre plus de feedback dans leur vie. Le feedback sert à la fois à nourrir sa relation à l'autre, à apprendre de façon plus efficace et à optimiser son niveau de performance. Cet ouvrage est écrit de manière pédagogique et progressive. Les deux premiers chapitres permettent de se familiariser avec les concepts de base. Les deux suivants visent à développer un art du feedback. Le dernier ouvre une réflexion plus large sur la place du feedback dans la société.