Les Zalliés et les Zaffreux : Rikiki est timide

Dans cette nouvelle histoire découvre Rikiki, le zaffreux de la timidité Ce zaffreux aime se faire aussi petit que possible, afin que tout le monde l'oublie. Rikiki profite d'une partie de cache-cache avec tous les zaffreux pour se fondre totalement dans le décor et disparaître. Mais il croise sur son chemin ses pires ennemis : les Compliments. Ils déversent sur Rikiki leurs Mots doux, qui le font réapparaître petit à petit... Et si Rikiki les acceptait enfin ?