Handicap et maladie mentale

Comment notre société affronte-t-elle les deux problèmes majeurs que sont la folie (ou maladie mentale) et l'invalidité (ou handicap mental) ? L'un est pris en charge par le secteur sanitaire, l'autre relève du secteur social. Pourtant, il s'agit là de deux états pour un même sujet. Cet ouvrage analyse les rapports étroits entre deux concepts qui ont chacun leur histoire, présente les acteurs des deux secteurs et ceux qui agissent en marge du psychiatrique et du social, et propose une nouvelle nomenclature de la maladie mentale handicapante.