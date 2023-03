Je dessine des chats super choux

Bienvenue au pays des chats trop mignons ! Prenez vos crayons et entrez dans l'univers décalé et adorable de Lulu Mayo : vous y apprendrez à inventer des chats sushis ou des chats cactus, à colorier des silhouettes félines avec des motifs un peu fous, ou encore à dessiner pas à pas différentes races de chats. Idéal pour se vider la tête en s'amusant, ce livre inspirant vous apprendra aussi la théorie des couleurs et vous donnera des milliers d'idées créatives pour dessiner à votre tour des ribambelles de chats super choux !