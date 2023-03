La poupée de Lucas

Lucas souhaite une poupée plus que tout au monde. Un jour, sa maman et son papa lui offrent une boîte avec un énorme ruban... Aura-t-il enfin la poupée tant espérée ? Un bel album sur la tolérance et l'amitié Ce récit amusant et plein de rebondissements aide à en finir avec les stéréotypes. Les poupées ne sont pas que pour les filles... Il n'y a pas de jeux pour filles ou de jeux pour garçons. Un livre qui explore les nombreuses émotions des enfants La jalousie, la joie, la colère, la tristesse, la culpabilité... L'illustratrice Amélie Graux parvient parfaitement à esquisser toutes ces différentes émotions à travers des visages très expressifs. Les enfants se reconnaîtront dans de nombreuses situations de ce livre.