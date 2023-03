Disney. Princesses. 100 coloriages

Les Princesses Disney sont des icones et des modèles. Courageuses et bienveillantes, aventureuses et parfois rebelles, rêveuses et volontaires, elles n'hésitent pas à prendre en main leur vie pour se tracer un nouveau destin. De Blanche-Neige à Vaiana, en passant par Mulan et Merida, retrouvez les Princesses, leurs fidèles compagnons et leurs amis au fil de leurs incroyables aventures. Au travers de 100 coloriages inédits, donnez des couleurs à celles qui enchantent les films Disney !