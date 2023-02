Mon chien. Notre histoire, nos meilleurs moments

Les propriétaires de chiens trouveront dans cet album d'amusants dessins à l'aquarelle retraçant les plus grands moments de la vie de leurs fidèles compagnons à quatre pattes : la famille d'origine et l'arrivée dans la nouvelle maison, les jeux et les divertissements préférés, les petites habitudes et les catastrophes domestiques. Photographies et souvenirs s'inséreront dans les sections correspondantes, donnant naissance à un journal recomposant l'histoire du chien et constituant par ailleurs un carnet de bord très utile. Vous pourrez ainsi y noter rendez$vous et dates clés : visite chez le vétérinaire, toilettage, concours d'agility, etc.