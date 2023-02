Devenir secrétaire indépendant-e. Guide complet et pratique pour se lancer

Une demande en constante augmentation de la part des clients de tout secteur d'activité pour l'externalisation des tâches administratives, commerciales, de communication ou de gestion interne contribue largement à l'essor de ce métier. Mais l'intérêt pour cette activité suscite néanmoins une concurrence de plus en plus accrue. Afin de se démarquer pour pouvoir vivre de son activité, il est nécessaire de créer un projet de qualité, viable économiquement. L'ouvrage entend apporter toutes les clés pour réussir dans ce sens. Cet ouvrage répondra à toutes vos questions quant à votre installation. Bénéficiez d'une méthodologie, de conseils, d'un retour d'expérience et d'outils prêts à l'emploi pour gagner du temps et de la sérénité lors de votre phase de création. Au sommaire Définir son projet pour créer une entreprise qualitative - Mettre ses qualités au service de son entreprise - Les premiers éléments à travailler - Moyens pour démarrer l'activité Déterminer ses prestations pour mieux vendre ses services - Réaliser une étude de marché - Les questionnaires - Offre de prestations Chiffrer son projet pour créer une entreprise rentable - Evaluer ses besoins financiers - Déterminer ses tarifs - Prévisionnel Créer ses outils de communication pour valoriser l'identité de son entreprise - Outils de la communication - Site Internet - Référencement - Réseaux Prospecter et valoriser son offre pour trouver ses premiers clients - Préparer sa prospection - Prospection téléphonique et terrain - Prospection par mail - Le RGPD Choisir son statut et gérer son activité au quotidien - Les différents statuts juridiques pour créer son activité - Documents commerciaux - Prévenir les impayés Modèles de documents spécialement créés pour une activité de secrétaire indépendant. e - Conditions Générales de Vente - Plan pour réaliser une étude de marché - Argumentaire pour préparer sa prospection - Rédaction d'un emailing - SWOT - Suivi des règlements clients - Livre des recettes - Registre des achats - Registre de traitement RGPD - Budget prévisionnel - Liste de tâches avec suivi - Planning hebdomadaire... L'auteure : Manon Guilloteau est secrétaire indépendante en exercice, passionnée par son métier. Elle forme depuis 2020 des porteurs de projets souhaitant exercer cette activité.