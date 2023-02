Blitz Tome 9

Dernières qualifications pour le Monaco Chess Grand Prix. Des situations surprenantes et imprévisibles attendent tous nos héros. Les cartes vont être rebattues pour le plus grands plaisir des lecteurs. Qui sortira vainqueurs de cette compétition ? Enchaînant les contre-performances, Tom est en plein doute. Voyant que son ami ne va pas bien, Motoki l'invite chez lui, à Hiroshima. Tom lui parle alors de Caïssa, qui le perturbe et semble même le bloquer lorsqu'il joue. Ils se rendent au club de Motoki où ils rencontrent le Champion des Etats-Unis Simon Bull surnommé " Mad Dog ", qui finit, après quelques tractations, par lui révéler la technique V-ZON. Tom met immédiatement en pratique les recommandations de Simon, qui s'avèrent payantes. Les qualifications pour le Monaco Chess grand Prix commencent. Tous nos amis se sont inscrits. Les premiers résultats tombent... ? Contre toute attente Motoki, qui avait décidé de passer les qualifications via internet, se voit mis en difficulté par un adversaire inattendu. Qui parmi les membres de l'équipe de l'ISS arrivera à se qualifier pour le prestigieux Monaco Chess Grand Prix ?