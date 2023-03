L'aventure de la biodiversité. De Ulysse à Darwin, 3000 ans d'expéditions naturalistes

Depuis l'Antiquité, l'Homme explore sa planète, découvrant des territoires toujours plus vastes, des animaux ou des végétaux nouveaux qui n'ont cessé de l'intriguer. C'est cette grande saga que ce livre nous invite à revivre, à travers 32 récits. Il nous entraîne ainsi sur la route de la soie en compagnie de Marco Polo, à la recherche des épices avec Christophe Colomb, en quête du mythique passage du Nord-Ouest avec Jacques Cartier, et jusqu'au bout du monde avec les expéditions célèbres de Cook, La Pérouse ou Darwin. Au fil de ces voyages, de multiples curiosités de la flore et de la faune nous sont révélées. On comprend ainsi comment notre regard sur la nature a changé : par un long cheminement, nous avons pris conscience qu'il fallait répertorier les espèces vivantes, les étudier, puis, récemment, les préserver. Le concept de biodiversité, aujourd'hui au coeur de multiples enjeux, est le fruit de cette formidable aventure humaine.