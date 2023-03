Marque-pages à colorier. Chefs d'oeuvre

Sortez vos crayons de couleur ! Retrouvez les plus grands chefs-d'oeuvre d'animation Disney et Pixar entre vos pages ! Peter Pan, Mulan, Hercule ou Raiponce, redonnez-leur des couleurs et glissez-les dans vos livres préférés pour faire de vos lectures de moments inoubliables. 40 marques-pages à colorier et à personnaliser.