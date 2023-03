Petit Futé Québec. Edition 2023

Lorsqu'un Français atterrit au Québec, il s'y sent un peu comme chez lui. Sauf qu'en "France d'Amérique" , la Nature règne en maître. Fascinante, en été comme en hiver, elle recèle de paysages variés et sauvages. Les forêts s'étendent à perte de vue abritant une multitude de lacs, de rivières, de chutes d'eau et d'étangs. La faune, riche et protégée, est intacte. Le Français sera comblé par l'accueil du cousin d'Amérique, chaleureux et disponible par nature.