Florence - Toscane. Edition 2023. Avec 1 Plan détachable

Au hasard de sa visite, le voyageur est parfois saisi de l'étrange "syndrome de Stendhal" : une décompensation psychique de l'esprit qui bouleverse tant. Florence regorge de beautés. Parmi les plus spectaculaires, la Galerie des Offices est l'un des plus beaux musées du monde qui regroupe une collection d'oeuvres de la Renaissance à couper le souffle. La visite des églises est presque obligatoire, même les plus petites regorgent de trésors somptueux. Malgré l'afflux de touristes, la ville est très agréable à parcourir. Terre d'histoire et d'art, Florence est un lieu romantique, incontournable lors d'un voyage en Italie.