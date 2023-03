Soyez négatif !. Vos défauts sont vos alliés

Une idée reçue voudrait que, pour être heureux, il faille sans cesse se sentir bien. Mais qui peut se vanter de ne jamais se sentir mal ? Bien sûr, les émotions positives et la gentillesse peuvent vous mener loin. Mais pas aussi loin que vous le pensez. Dans ce livre aussi profond que stimulant, Todd Kashdan et Robert Biswas-Diener démontrent que nous avons besoin de tous les aspects de notre personnalité : de la colère qui nourrit la créativité, de l'égoïsme qui rend courageux ou encore des réactions impulsives qui favorisent les relations interpersonnelles... , et que nous n'avons pas à choisir entre bien-être et mal-être. Robert Biswas-Diener est spécialiste de la psychologie positive. Voyageur infatigable, il assure des formations et des ateliers dans le monde entier. Il habite à Portland, dans l'Oregon. Todd B. Kashdan est professeur de psychologie à l'université de George-Mason en Virginie. · Une réflexion fondée sur un large éventail de RECHERCHES avec des EXEMPLES CONCRETS · Un message aussi SIMPLE qu'AUDACIEUX · Une lecture AISEE, REJOUISSANTE et SIMPLE D'ACCES Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thierry Pielat.