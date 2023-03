Les Zalliés et les Zaffreux : Rodin a confiance en lui

Dans cette nouvelle histoire découvre Rodin, le zallié de la confiance en soi Ce petit dragon est toujours là lorsque l'on a besoin d'un peu de courage ! Quand on perd confiance en soi, quand on se sent incapable ou qu'on a l'impression de ne pas compter, c'est Rodin qu'il faut appeler ! Grâce à ses affirmations positives, il rappelle à tous ses amis leurs plus grandes qualités. Dans cette aventure, découvre comme Rodin aide son amie Kazuki. Cette dernière se sent découragée. Elle est certaine qu'elle ne pourra jamais accomplir ses plus grands rêves. Heureusement, Rodin va utiliser son super-pouvoir : en aidant Kazuki à reconnaître ses qualités, celle-ci prend confiance en elle. Rien ne peut plus l'arrêter.