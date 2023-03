The Fable Tome 12

Isaki se retrouve en mauvaise posture après avoir échoué à surveiller Kainuma, mort accidentellement en chutant d'une falaise en pleine évasion... De leur côté, après avoir démasqué Satô, Utsubo et son collègue Suzuki décident de s'en débarrasser. Tandis que Suzuki, conscient de la difficulté de la tâche, se prépare une porte de "sortie" vers l'étranger, Utsubo tente de tromper Hina en lui assurant que c'est Satô qui est à l'origine de la mort de ses parents. Ils mettent au point un plan en trois étapes pour réussir à mener à bien leur opération. Mais Fable n'est pas une légende pour rien, et la réalisation de leur mission risque de s'avérer bien plus difficile que prévu...