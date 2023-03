No more lies

Huit années se sont écoulées depuis que Maxine est partie sans un mot, laissant Garrett dans l'in- compréhension la plus totale. Déçu et en colère, il a plongé corps et âme dans la musique pour mener ARGO au succès, se brûlant les ailes au passage. Car l'absence de Maxine a laissé des traces : s'il est parvenu à dompter temporaire- ment ses démons, l'alcool et le sexe facile ont refait surface avec le temps. Lorsque le groupe lance un programme de for- mation des jeunes talents, il ne s'attend donc pas à revoir celle qui a piétiné son coeur en tant que tutrice d'une des élèves. Maxine est devenue plus mature, plus méfiante encore. Farouche- ment décidée à l'écarter à nouveau de sa vie, elle semble pourtant loin d'être aussi épanouie qu'elle l'affirme. Mais si elle a changé, Garrett aussi. Et cette fois- ci, il ne la laissera pas partir sans explications.