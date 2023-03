Les fleurs. Merveilles sauvages et cultivées

Ce "P'tit doc +" fait découvrir les fleurs, le plus grand groupe de plantes au monde ! Elles sont partout : dans les parterres, les jardinières, les fissures des trottoirs, chez le fleuriste... et dans la nature, bien sûr ! Les angiospermes (le nom scientifique des plantes à fleurs) constituent le plus grand groupe de plantes et comptent 300 000 espèces, dont certaines sont protégées. Ce "P'tit doc +" explore ce groupe sous toutes ses formes : les fleurs sauvages, celles des milieux extrêmes (du désert à la haute montagne), comment les angiospermes se reproduisent grâce à la pollinisation (qui n'est pas seulement l'oeuvre des abeilles et des insectes, mais aussi de mammifères comme les chauves-souris ! ), leur cycle de vie avec les plantes annuelles ou celles qui repoussent chaque année (les vivaces). Comprendre la nature Ce livre explique quels sont les différents types de fleurs, comment elles se reproduisent grâce à la pollinisation par les animaux (et pas que des petites bêtes ! ), à quoi elles servent, d'où viennent les fleurs que l'on achète chez le fleuriste, ou encore que certaines espèces sont protégées. Les "P'tits doc +", des docs pour les + grands Après "Mes p'tits docs", cette collection est destinée aux enfants qui commencent à lire en autonomie. Plus d'informations, plus de pages, un livre plus grand... mais un documentaire qui se lit toujours comme une histoire. A la fin de l'ouvrage, découvre des fleurs insolites !