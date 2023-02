Mon chat. Notre histoire, nos meilleurs moments

Un album indispensable pour tous les amoureux des chats, où conserver photographies et souvenirs retraçant l'histoire et les étapes de la croissance de son inséparable félin. Ce livre constitue par ailleurs un carnet de bord très utile. Vous pourrez ainsi y consigner les habitudes de l'animal et noter rendez-vous et dates clés : visite chez le vétérinaire, vaccinations, concours de beauté, séances de toilettage ! Les textes, accompagnés d'illustrations à l'aquarelle de couleurs vives au style très original, retracent les plus grands moments de la vie de son compagnon à quatre pattes, de l'arrivée dans sa nouvelle famille aux premières découvertes, en passant par les vacances avec son maître et les petites catastrophes domestiques. Un souvenir indélébile de votre vie en commun.