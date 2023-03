Week-end entre amis

Un week-end "comme au bon vieux temps" pour bien manger, se reposer et picoler : c'est ce que Edouard a proposé il y a un an à ses amis de longue date, Marc, Agathe, Julien, Claire et Sylvie. Mais à peine sont-ils arrivés que d'anciennes blessures se réveillent. La tension monte, les mesquineries refont surface et les secrets que chacun s'efforce de dissimuler affleurent. L'interdiction d'aller à la cave et l'arrivée impromptue d'un voyageur achèvent de semer la zizanie dans ce groupe au bord de la rupture. Encore un peu, et le week-end pourrait bien virer au cauchemar... Nathalie Achard signe un premier roman étouffant et anxiogène à souhait.