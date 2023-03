Covid 19 : les dossiers dangereux

L'homme d'affaires américain Bill Gates est au coeur de l'organisation de la pandémie Covid-19. Vous allez découvrir dans ce livre comment il a financé toute la presse américaine et européenne, mais également... chinoise, et cela des mois et des mois avant que la pandémie Covid-19 ne soit "officiellement" déclarée, L'homme d'affaires américain Bill Gates est au coeur de l'organisation de la pandémie Covid-19. Vous allez découvrir dans ce livre comment il a financé toute la presse américaine et européenne, mais également... chinoise, et cela des mois et des mois avant que la pandémie Covid-19 ne soit "officiellement" déclarée. Mais il n'a pas financé que la presse internationale (dont Le Monde et l'AFP) ! Il a également payé (via sa Fondation Bill & Melinda Gates) les recherches sur les maladies infectieuses, recherches menées par la Chine elle-même à Wuhan, par les virologues de l'armée communiste, et cela bien avant la pandémie ! L'enquête menée sur les activités bactériologiques de Bill Gates en Chine - bien cachées pourtant - ont permis à Philippe Aimar de découvrir d'autres liens, encore plus étranges, entre les virologues de l'armée chinoise et ceux de l'armée américaine à travers des organismes officiels tels que le DARPA ou le NIAID, ou bien des pseudos ONG comme la EcoHelath de Peter Daszak. Ce dernier a simplement permis de contourner les interdictions sur les manipulations et amplifications de virus en les délocalisant en Chine et en... Ukraine !