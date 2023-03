C'est quoi docteur ? le mal de dos

Le mal au dos vous gâche la vie ? Découvrez tous nos conseils pour qu'il ne vous gâche plus la vie ! Tour de rein, lombalgie, sciatique... le mal au dos vous gâche la vie ? Ce livre a été écrit pour vous. Hélène Petit, y expose toutes les solutions qui existent et qui marchent. A` vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux. A` quoi est due une hernie ? Que faire si son enfant présente une scoliose ? Quelles plantes soulagent la douleur et préviennent les récidives ? Quel sport pratiquer lorsqu'on est fragile du dos ? Autant de questions, et bien d'autres, auxquelles répond l'auteur, avec la complicité de spécialistes du dos et des thérapies alternatives qu'elle a interrogés. Biologiste de formation, Hélène Petit est aujourd'hui journaliste-rédactrice et collabore avec des revues scientifiques, la presse grand public, la presse institutionnelle et professionnelle.