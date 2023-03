Les Rois maudits Tome 6 : Le Lis et le Lion

Les Rois maudits, célèbre fresque historique en sept volumes : 1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les Poisons de la Couronne. 4. La Loi des mâles. 5. La Louve de France. 6. Le Lis et le Lion. 7. Quand un roi perd la France, font revivre le XIVe siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Traduits dans le monde entier, Les Rois maudits ont remporté un succès exceptionnel et sont considérés comme un des modèles contemporains du roman historique. Avec la mort de Charles IV le Bel s'éteint la dynastie capétienne. La branche Valois la remplace dans le ciel de France. Le comte Robert d'Artois anime ces années décisives pour l'Occident européen. Nul ne s'est dépensé plus que lui pour faire attribuer la couronne à son cousin Philippe de Valois. En échange, il attend qu'on lui rende le comté de ses aïeux. Pour soutenir son bon droit, rien ne l'arrête : ni l'usage de faux, ni le parjure ou les crimes. Déchu de ses titres, banni de sa patrie, c'est lui qui prononcera, devant le roi Edouard III et le Parlement d'Angleterre, la harangue qui sera le premier acte de la guerre de Cent Ans.