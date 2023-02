Le nouvel ordre du monde. La diplomatie ou la guerre

Il n'est pas trop tard ! Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe connaît une nouvelle fois les affres de la guerre sans pour autant, malgré ses efforts, être en mesure de l'enrayer. De la même manière, elle assiste impuissante à la logique d'affrontement qui s'installe entre les Etats-Unis et la Chine. Longtemps modèle et inspiration pour le reste du monde en raison de sa capacité à incarner la paix, l'Europe a perdu son leadership en dépit de son poids économique. Si elle ne veut pas être effacée de l'histoire, elle a le devoir de retrouver un rôle politique qui lui permettra à la fois de redonner un souffle à son aventure et d'occuper une place à la hauteur de son importance géographique. Face au défi du changement climatique qui constitue le principal sujet de préoccupation de l'humanité, l'Europe peut reprendre l'initiative et retrouver autour d'un projet à vocation universelle ce rôle de leader qui avait été le sien dans les années 1980. Une chance unique d'enrayer la mécanique de la confrontation dominante aujourd'hui et d'ouvrir une nouvelle ère de coopération internationale.