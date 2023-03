Vous voulez sauver la planète ? Faites des gosses !

Depuis novembre, la Terre compte 8 milliards d'êtres humains. Et forcément, au moment où les Nations unis ont publié ce chiffre, ont ressurgi les débats traditionnels sur les liens entre démographie et ressources naturelles. A ces discussions Frédéric Spinhirny et Nathanaël Wallenhorst prennent part au travers de ce manifeste joyeux, destiné en particulier aux " personnes en âge de procréer ", afin de remettre en cause le discours néomalthusien selon lequel notre salut dépendrait d'une réduction drastique des naissances. A contre-courant du récit pessimiste ambiant, mais loin de tout discours nataliste, ils démontrent que, dans la comptabilité propre aux mesures de réduction de notre empreinte carbone, les enfants prennent une part quasi nulle. Alors oui, quelque chose ne tourne pas rond dans notre monde, mais il serait injuste d'en rendre responsables les générations à venir. Ne quittons pas le combat en nous retirant du monde ! Ce n'est qu'en relation avec ceux qui feront celui de demain que nous pourrons combattre efficacement le modèle de production dominant et refonder nos relations au vivant.