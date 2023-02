Numérologie, dis-moi qui je suis

Pas besoin d'être une tête en maths pour faire parler les chiffres ! (Bon, à la limite, prends une calculette si ce n'est pas ta tasse de thé...) Pratique millénaire, la numérologie associe à un chiffre une énergie et une vibration particulière, dont l'interprétation révèle une mine d'informations sur soi et ses cycles de vie. C'est un peu comme la notice de montage d'un meuble IKEA : elle donne les grandes lignes directrices de ton fonctionnement, mais te laisse libre de faire tes propres expériences pour en tirer des leçons. Dans ce guide illustré par ses soins, Caroline Drogo nous initie à la numérologie comme à un outil de développement personnel qui permet de décrypter son caractère, de prendre conscience de ses forces et faiblesses, ainsi que de sa mission de vie, pour arriver à se projeter et à planifier ses projets. Tout un cheminement ludique et accessible, émaillé de tips et de conseils, de récaps visuels et d'espaces de prise de notes, pour dresser son portrait numérologique et composer avec les bonnes vibrations ! Deviens une numero lover et découvre ce que les chiffres ont à te dire... Le thème numérologique pour explorer les différentes facettes de ta personnalité avec le chemin de vie, le numéro actif, le numéro d'expression et bien d'autres calculs. Le numéroscope pour comprendre tes cycles de vie et planifier au mieux tes projets. Un complément tarot et astro pour enrichir l'interprétation symbolique.