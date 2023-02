Tous HPI ?. Comprendre et libérer les potentiels

Le haut potentiel intellectuel est partout dans les médias, mais qui est vraiment concerné ? Certains disent que le haut potentiel est purement lié à un score de quotient intellectuel (QI), d'autres prétendent que nous le sommes tous plus ou moins. Et vous ? Dans cet ouvrage holistique et richement illustré, Nathalie Lourdel et Matthieu Lassagne, coachs professionnels spécialistes de l'accompagnement des hauts potentiels, vous proposent de clarifier et d'explorer les différentes formes de hautes potentialités. Au delà des clichés, partez à la découverte de vos potentiels singuliers qu'ils soient créatifs, émotionnels, intuitifs, analytiques... Les auteurs détaillent de façon inédite les enjeux personnels et professionnels via 100 questions-réponses, articulées autour de 5 thèmes : reconnaître les diverses formes de haut potentiel ; apprivoiser ses sensibilités atypiques ; trouver les clés pour évoluer professionnellement ; éviter les risques de la souffrance au travail quand on est hauts potentiels ; se réaliser et s'épanouir pleinement. Vous aimez visualiser les concepts et aller au-delà des mots ? Prendre du recul sur des sujets complexes ? Ce livre, conçu comme un guide, est pour vous ! Peut-être côtoyez-vous, sans le savoir, des HPI. Et si vous appreniez à mieux les connaître ? Peut-être êtes-vous concerné par une forme de haut potentiel ? Desserrez les freins, libérez vos potentiels et laissez s'exprimer vos talents atypiques !