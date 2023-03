Menteurs parfaits Tome 2

Y a-t-il plus addictif que les frères Cash ? Jude a intégré la prestigieuse Université de Tagus avec un plan en tête : révéler les secrets les plus sombres et pervers des frères Cash, ceux qu'ils cachent derrière leur illustre nom de famille, leur apparence parfaite et leur charisme. Mais les trois frères ne sont pas les seuls à garder de terribles secrets. Jude aussi s'avère être une menteuse parfaite... A Tagus, l'heure des révélations a sonné.